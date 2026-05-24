Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 2025 – 2026 sezonunda 4. Grupta Bahçeli SK, Tatlısu Seracılar GSK’yı konuk etti. Erdal Barut Stadında oynanan Bahçeli SK – Tatlısu Seracılar GSK maçını Burak Yiğit yönetti. İlk devrede daha etkili olan Bahçeli, Süleyman Bayır’ın golüyle devreyi 1 – 0 önde tamamladı. İlk devrede etkisini daha da artıran Bahçeli, Remzi Kılınç ve Rıfat Yıldırım ile goller bulup, maçı 3 – 0 gibi farklı skorla kazandı. Bahçeli’de Hasan Uzun son anlarda kırmızı kart gördü.

