AKSA Süper Lig ekiplerinden MTG’nin, devre arası transfer döneminde Karşıyaka Spor Kulübü’nden kadrosuna kattığı Papa Demba Ndior ile ara transferde takıma dahil edilen Aime Badiane’ye teşekkür ederek ayrılık kararı aldığı öğrenildi.
Sezonun ilk bölümünde Karşıyaka formasıyla 15 gol kaydeden Ndior, MTG forması altında ligde 4 gol atma başarısı gösterdi. Aime Badiane ise özellikle yaşadığı sakatlık süreci nedeniyle son haftalarda forma şansı bulmakta zorlandı.
Kulüp yönetiminin bu kararının, takımın kalan haftalardaki hedefleri doğrultusunda kadro planlaması çerçevesinde alındığı ifade ediliyor.