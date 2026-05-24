Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 2025 – 2026 sezonunda 1. hafta maçında 1. Grupta, Bostancı Bağcıl SK, Akçay SK’yı konuk etti.
Gayretköy Stadında oynanan Bostancı Bağcıl SK – Akçay SK maçını İsmail Ercan yönetti. Akçay maça oldukça etkili başlarken, ilk devreyi golcüsü Taylan Denizci’nin golleriyle 2 – 0 önde tamamladı. 45. dakikada dizi dönen Bostancı Bağcıl kalecisi Tünay Arkan ambulansla hastaneye kaldırılırken, yerine Hasan Alpgözen oyuna dahil oldu.
İkinci devrede Akçay’ın tempoyu düşürmesinden yararlanan Bostancı Bağcıl, Eyüp Canlı ile gol bulmasına rağmen 1 – 2’lik skoru koruyan Akçay sezona 3 puanla başladı.