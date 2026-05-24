1.GRUP
Yedidalga S– Serhatköy: 4 – 1
Bostancı Bağcıl – Akçay: 1 – 2
Doğancı SK – Gayretköy: 0 – 0
2. GRUP
Gaziköy SK – Dika SK: 0 – 1
Lefkoşa SKD – Alayköy: 0 – 0
Demirhan SK (Bay)
3. GRUP
Göksu SD – Saka SK: 1 – 5
Akdeniz – Çamlıbel: 2 – 1
Kayalar – Yeşiltepe Ilgaz: 0 – 0
4.GRUP
Bahçeli SK – Tatlısu Seracılar: 3 – 0
Dağyolu SK – Taşkent: 2 – 3
Ali Can Gül SAD (Bay)
5.GRUP
Mutluyaka – Sinde ASK: 1 – 2
Pergama SD – Korkuteli: 2 – 1
Çayönü SK – Yenişehir SK:4 – 3
6.GRUP
Civisil SK – Serdarlı GB: 1 – 1
Boğaziçi SK – Gönendere: 4 – 0
Akova Vuda – 1461 İskele Trabzonspor: 2 – 0
7.GRUP
Yedikonuk SK – Büyükkonuk:4 – 2
Kumyalı SK – Ergazi GSK: 2 – 0
Bafra SK – Mehmetçik: 6 – 0