Yer: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Emir Turalı, Furkan Türk

Mesarya: Ercan Samancıoğlu, Mame Tall, Ömer Albayrak (Dk 57 Emrecan Telsiz), Miracle, Tugay Sezer (Dk 57 Mustafa Korkmaz), Salahi Aldağ, Çağlar Toklu (Dk 73 Mustafa Ali Öztürk), Tony Obıa (Dk 63 Abdullah Şengül), Ertan Bulut, Ali Üçtaş (Dk 46 Emir Dolu), Yusuf Altıner.

Mormenekşe: Doğuhan Ergazi (Dk 57 Abay Sirhan), Hüda Sesigüzel (Dk 19 Arda Maydon), İbrahim Bademli (Dk 57 Kadir Erol), Fetin Beyitoğluları, Aziz Topel Duyuran, Mehmetali Öztemiz, Hüseyin Aynalı, Modou Gadj, Mustafa Kemal Koçero (Dk 57 Cenker Yazar), Mustafa Furkan Topçu, Ahmet Can Kırşan.

Goller: Dk 32,52 Miracle, Dk 48 Mame Tall, Dk 71 Emir Dolu (Mesarya). Dk 66 Modou Gadj, Dk 84 Kadir Erol (Mormenekşe).

AKSA Süper Lig Play - Out 3. Hafta karşılaşmasında Mesarya ile Mormenekşe karşı karşıya geldi

Karşılaşmanın ilk devresinde Mesarya takımı birçok pozisyona girerken sadece bir gol atabildi.

32.dk: Mesarya kontra atağında topu iyi taşıyan Miracle, yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi.1-0

İkinci devreye hızlı başlayan Mesarya golü de erken buldu.

48.dk: Mesarya’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topu iyi takip eden Mame Tall farkı ikiye çıkardı.2-0

52.dk: Mesarya’nın gelişen atağında Miracle harika bir gole imza attı.3-0

56.dk: Gelişen Mesarya atağında Tall savunma tarafından yere indirilince, Mesarya penaltı kazandı. Topun başına geçen Çağlar, yaptığı vuruşta topu dışarı gönderdi.

66.dk: Mormenekşe kontra atağında Modou Gadj topu filelere gönderdi.3-1

71.dk: Mesarya atağında Emir aşırtma vuruşla topu filelere gönderdi.4-1

84.dk: Mormenekşe’nin yakaladığı yeni bir kontra atakta Gadj’ın pasında Kadir Erol topu filelere gönderdi.4-2

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma sona erdi.

Karşılaşmayı 4-2 kazanan Mesarya puanını 21’e çıkararak ligde kaldı.