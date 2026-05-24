Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Emre Çevikdal, Yusuf Bakar, İbrahim Katmer

Lefke: İrfan, Kaan, Armstrong, Yılmaz, Seydi, Arda, Kouassi, Erkan, Mustafa Süzgen, Candy, Fourmy

Karşıyaka: Osman, İlker, Mehmet Erol, Hasan, Isaac, Mbaye, Gökhan, Hanibal, Lawrence, Toykan, Selçuk

Goller: 6’ ve 83’Christopher Josue Fourmy (Lefke), 85’Toykan Hacet, 90’(P)Mouhamed Mbaye (Karşıyaka)

Kırmızı Kart: 84’Mehmet Erol (Karşıyaka)

AKSA Süper Lig’de play-out 3.hafta karşılaşmasında Lefke ile Karşıyaka kozlarını paylaştı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı ve Süper Lig’e veda eden son takım Lefke oldu.

Maça Lefke adeta golle başladı ve 6.dakikada Fourmy ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarının hemen başında Lefke penaltı kazandı. Forumy’nin vuruşunda top direkten döndü. 83.dakikada Lefke, Forumy’nin kafa golüyle skoru 2-0 yaptı. Herşey bu dakikadan sonra başladı. 84.dakikada Karıyaka’dan Mehmet Erol, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalırken, 85.dakikada Toykan attığı golle farkı 1’e indirdi. 90.dakikada Kerem Eran, Karşıyaka lehine penaltı kararı verdi. Vuruşu yapan Mbaye skora dengeyi getirdi. Uzatma bölümünde Lefke’nin gol arayışları sonuçsuz kaldı ve mücadele 2-2 berabere bitti. Bu sonuçla Lefke küme düşen son takım oldu.