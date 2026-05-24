Stat: Yeniboğaziçi Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Arif Malek, Mesut Bozlar

Maraş: Ali (Erdem), Ahmet, Uğur(Kuzey), Çağın, Serkan, Barın(Gökhan), Uvanç, Hicabi, Fikret, Erencan, Burak.

Serveroğlu Geçitkale: Salih, Deniz(Baran Bilgi), Burçin, Yarkın, Yekta(Ali Elmas), Batu, Ali Yırtıcı, Hüseyin, Rifat(Arif), Baran Türkan(İsmail), Bekircan(İrfan).

Goller: Dk. 16 Bekircan ve Dk. 89 İsmail(Geçitkale)

İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Lig Play-out 3. Hafta karşılaşmasında Maraş ile S. Geçitkale takımları Yeniboğaziçi Stadı’nda mücadele etti.

Orta hakemliğini Şakir Azizoğlu’nun yaptığı karşılaşmada mutlak galibiyete ihtiyacı olan Geçitkale takımı maçın başından sonuna kadar birçok gol pozisyonu bulurken bunların 2 tanesini değerlendirebildi.

Karşılaşmanın 16. Dakikasında Baran Türkkan’ın ortasında iyi yükselen Bekircan kafayla topu ağlara gönderdi. 0 – 1

İlk devre bu skorla tamamlandı.

İkinci devrede de birçok gol pozisyonunu cömertçe harcayan Geçitkale takımı 89. Dakikada Batu’nun ortasında ikinci devrede oyuna giren İsmail topu kafayla ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. 0 – 2

Bu skorla Geçitkale play-out maçları sonunda 1. Lig’de kalmayı başarırken, Yalova ile Binatlı BTM 1. Lige düşen takımlar oldu.

Birinci Lig'den normal sezonda Kaplıca Karadeniz 61 ve Hamitköy takımları da veda etmişti.