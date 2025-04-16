10.04.2025 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan açıklamasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınması için her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mensubu kardeşlerimizin yanında olacağız” dedi.

ADA Üniversitesinde düzenlenen ve 44 ülkeden 80’den fazla uzmanın katıldığı “Yeni Dünya Düzenine Doğru” başlıklı uluslararası forumda yapmış olduğu konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkilerini de değerlendiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la temas halinde olduğunu söyledi. Aliyev, Azerbaycan olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) Gözlemci Üye olmasında aktif rol oynadıklarını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Türk Devletleri Teşkilatının Şuşa’da düzenlenen Gayrı Resmi Zirve’ye davet ettiğini hatırlattı..

..Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi’nde Şuşa’da dalgalandığını anımsatan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev şu ifadeleri kullandı:

Her zaman kardeşlerimizin yanındayız. Politikamız her zaman nettir. Bu hususta başka bir gündemimiz yok. Sadece kardeşlerimizin devletlerini koruyabilmeleri için onlara nasıl yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz. Onlar bunu tarihsel olarak ve yaptıklarıyla hak ediyorlar..

..Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Annan Planı’na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ‘Evet’ dediğini, Güney Kıbrıs’ın ise karşı çıktığını hatırlatarak, “Sonrasında ne oldu? Rum kesimi Avrupa Birliği’ne üye kabul edildi. Bu adil mi? Bu, çifte standartlara açık örnektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mensubu kardeşlerimiz emin olsun ki, ülkelerinin bağımsız bir devlet olarak uluslararası toplum tarafından tanınması için her zaman yanlarında olacağız” dedi..

..Yine 10.04.2025 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de ADA Üniversitesinde düzenlenen 44 ülkeden 80’den fazla uzmanın katıldığı “Yeni Dünya Düzenine Doğru” başlıklı uluslararası forumda yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladığını dile getirdi..

..Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in açıklamasında “Annan Planı’na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ‘EVET’ dediğini, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ise karşı çıktığını hatırlatarak, “Sonrasında ne oldu? Kıbrıs Rum Kesimi AB’ye üye kabul edildi. Bu adil mi? Bu, çifte standartlara açık örnektir. Aliyev, KKTC’li kardeşlerimiz emin olsun ki, ülkelerinin bağımsız bir devlet olarak uluslararası toplum tarafından tanınması için her zaman yanlarında olacağız” şeklindeki açıklamasına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

“Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in açıklaması bizleri son derece mutlu etmiştir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür ediyorum. Azerbaycan ile aramızdaki gönül birliğinin , değerlerin ve ayni milletin kopmaz bir parçası olarak münasebetimizin, giderek artması bizleri mutlu etmektedir..

.. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e yaptığı açıklamalardan dolayı tekrardan teşekkür eder, kardeşlik ve işbirliğimizin sonsuza kadar sürmesini temenni ederim dedi.

Ama ne yazık ki aramızda hala daha Rumlarla federal devlet çatısı altında bir arada yaşamayı hedefleyenler vardır. Keza KKTC’nin ilanını hukuken geçersiz sayan bazı Türk Devletleri vardır!.. Türkiye’nin adanın kuzeyindeki varlığını eleştiren BM kararlarını , örneğin 541 ve 550 sayılı kararlarına destekleyenler vardır ! ..

Türk Devletleri Teşkilatı Üyeleri Güney Kıbrıs’ta neden Büyükelçilik açtılar ve de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımayacaklarını neden dile getirdiler? Ne yazık ki, uluslararası ilişkilerde duygulara yer yokmuş!..

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkı, Azerbaycan’ın KKTC’nin tanınması için yanında olacağız sözünü büyük bir mutlulukla, sevinçle karşıladı. Kıbrıs Türk halkına düşen görev birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini, anavatanımız Türkiye’nin desteğinde yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..