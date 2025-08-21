Necati KÜLAHLILAR

BTM 2. Lig’den BTM 1. Lige yükselen takımlardan olan Pınarbaşı’na sezon başında kiralık olarak gelen ve attığı gollerle şampiyonlukta katkısı olan Aydın Tahsin Pınarbaşı Kulübü’ne veda etti.

Aydın Tahsin’in veda paylaşımı şöyle:

“Sezon başında kiralık olarak katıldığım Pınarbaşı Çınar SK ailesinde kısa sürede büyük bir bağ kurdum. Takımımla birlikte şampiyonluk yaşayıp BTM 1. Lige yükselmek, aynı zamanda grubun gol kralı olmak benim için unutulmaz bir gurur. Bu süreçte bana güvenen hocalarıma, yanımda olan takım arkadaşlarıma ve her maç desteğini hissettiren taraftarımıza sonsuz teşekkürler. Ayrıca buraya gelmem için beni ikna eden hocam Gökhan Mami’ye ve Kanat Mehmet’e özel olarak teşekkür etmek isterim. Mehmet Cemil Kanat Başkanımıza ve yönetimine de bana gösterdikleri ilgi, saygı ve değer için minnettarım. Artık veda zamanı… Pınarbaşı Çınar SK forması giymek benim için onurdu. Yeni yolculuklarda görüşmek üzere.”