Ankara'da düzenlenen Türkiye Büyükler Badminton Şampiyonasında mücadele eden Milli Sporcumuz Nehir Deniz Ana Tabloya kalma başarısı gösterdi. Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezinde oynanan maçlarda, Karışık Çiftler ve Tek Kadınlar kategorisinde mücadele eden Milli Sporcumuz Nehir Deniz tek kadınlar kategorisinde ana tabloya kalma başarısı gösterdi. Sporcumuzu ve antrenörlerini tebrik ederiz.