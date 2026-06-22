KKTC Atletizm Federasyonu U20 kafilesi, Eskişehir’de düzenlenecek olan Aydın Onur U20 Türkiye Şampiyonası’na (U20 Balkan Şampiyonası Milli Takım Seçme-U20 Dünya Şampiyonası Kadro Belirleme) katılmak için adadan ayrıldı.

23- 24 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek şampiyonada Ada Kafa (400 – 800 metre), Ecem Nehir Çelik (Uzun atlama), Mert Tut (100 – 200 metre), Arda Yurttaş (200 – 400 metre), Bartu Güzen (100 – 200 metre), Turgut Çelikoğlu (100 metre), Kazım Rüstem Gül (Yüksek atlama), Emir Can Şarman (110 metre engelli) ve Mustafa Çınar Akargöl (Gülle atma) madalya hedefiyle yarışacak.

Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı’nın eşlik ettiği, Kutay Kırmızı’nın başkanlığını yaptığı kafilede Hüseyin Eğitmen, Reşat Oğuz ve Hasan Maydon antrenör olarak bulunuyor.