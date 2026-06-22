Badminton’da Sırbistan'ın Novi-Sad şehrinde düzenlenen Youth Open İnternational 2026 Turnuvasında mücadele eden milli sporcu Güney Serinyürek tek erkekler kategorisinde kazandığı üçüncülükten sonra çift erkekler kategorisinde de şampiyon olmayı başardı.

Milli Sporcumuz Güney Serinyürek 17 Haziran 2026 tarihinde Sırbistan'ın Novi-Sad şehrinde başlayan Uluslararası turnuvada çift erkekler kategorisinde partneri Emir Altay Can ile birlikte şampiyon olurken tek erkekler kategorisinde ise üçüncü olmayı başardı. 20 Haziran 2026 tarihinde ise oynanan çift erkekler kategorisi final karşılaşmasında güçlü rakipleri Mert Arden Köz ve Kerem Eren Çelik'i 2-1 yenmeyi başaran Milli Sporcumuz Güney Serinyürek ve partneri Emir Altay Can şampiyon olmayı başardı. Sporcumuz Güney ve partneri Emir ile birlikte antrenörlerini tebrik ederiz.