İskele, ilk kez "Uluslararası Yarı Maraton"a ev sahipliği yapacak.

İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, 27 Eylül’de düzenlenecek maratonun yapılacağı 21 kilometrelik parkurun, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yetkilendirilen uluslararası parkur ölçümcüsü tarafından ölçümü gerçekleştirildi ve tescillendirildi.

Resmi sertifika, parkur ölçümünü gerçekleştiren Uluslararası Ölçümcü Rıfat Arabacı tarafından bugün İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'na takdim edildi.

Yarı maraton mesafesi olan 21,0975 kilometre uzunluğundaki parkur, uluslararası kurallara uygun şekilde ölçülerek sertifikalandırıldı. Sertifika, 5 yıl geçerliliğini koruyacak. Maraton ile İskele'nin spor turizmine ve tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, belgenin sadece bir parkurun onayı değil, İskele'nin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu söyledi. Sadıkoğlu, İskele'nin uluslararası standartlarda yarı maraton düzenleyebilecek resmi bir parkura kavuştuğunu ifade ederek, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Kayıtlar devam ediyor

27 Eylül Pazar günü düzenlenecek İskele Uluslararası Yarı Maratonu için kayıtlar devam ediyor. Yarışa katılmak isteyen sporcular başvurularını https://kosu.taf.org.tr/yarisma_detay.php?id=200⁠ adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor.