Ultra sporcu Kemal Elektrikçi, engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve onların sesi olmak amacıyla 5-8 Ağustos tarihleri arasında her gün 15 saat sürecek triatlon denemesi gerçekleştirecek.

Elektrikçi'nin verdiği bilgiye göre, dört gün sürecek deneme her sabah saat 05.00'te Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu'nda başlayacak. Yüzme etabının ardından bisiklet parkuruna geçecek olan Elektrikçi, Lefkoşa-Lefke ana yolu üzerinde pedal çevirecek. Günün son etabı ise Lefkoşa Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek koşuyla tamamlanacak. Her gün saat 20.00'de sona erecek organizasyonda toplam 15 saat boyunca aralıksız mücadele verilecek.

Elektrikçi, deneme kapsamında yalnızca farkındalık oluşturmayı değil, aynı zamanda Yunan sporcu Spyros Chrysikopoulos'un performansını da geride bırakmayı hedeflediğini belirtti.

Elektrikçi'nin aktardığına göre Spyros, dört gün süren 15 saatlik triatlon denemesinde yaklaşık 50 kilometre yüzme, 500 kilometre bisiklet ve 200 kilometre koşu performansı sergiledi.

Elektrikçi, bu dereceleri aşarak yeni bir başarıya imza atmayı hedeflediğini ifade etti.