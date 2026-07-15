KKTC Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Koşu, Alsancak’ta yer alan Yavuz Çıkarma Plajı’nda başlayacak ve Girne Atatürk Meydanı’nda sona erecek.

8 kilometrelik mesafede yapılacak yarış için göğüs numaraları yarış günü Alsancak Doğa Parkında 05.15-05.45 saatleri arasında kimlik ibrazı ile dağıtılacak. Yarış ise saat 06.00’da başlayacak. Ödül töreni ise saat 08:00’de Atatürk Meydanı’nda yapılacak.

Yarışa katılım göstermek isteyen kişilerin federasyonun Facebook sayfasındaki linkten kayıt yaptırabileceği duyuruldu.