KKTC Atletizm Federasyonu’nun başarılı atletlerinden Arda Yurttaş, İstanbul’da düzenlenen Kulüpler 1. Lig Final Yarışları’nda 400 metre branşında hem ikinci oldu, hem de kendisine ait KKTC gençler rekorunu geliştirdi.

Kısa süre önce Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü’ne transfer olan Arda Yurttaş, yeni kulübü adına ilk kez İstanbul’da düzenlenen Nuri Turan Kulüpler 1. Lig İkinci Kademe Final Yarışları’nda 400 metre branşında yarıştı. Antrenörü Hüseyin Eğitmen ile birlikte ilk yarışı için İstanbul’da piste çıkan genç yetenek yarışmayı 49.01 ile Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

Arda elde ettiği bu derece ile geçtiğimiz ay Eskişehir’de Türkiye U20 Şampiyonası’nda 49.36 ile kırdığı KKTC gençler rekorunu da geliştirmiş oldu.