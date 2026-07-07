Türkiye Atletizm Federasyonu’nun (TAF) keyfi kararları, bir atletimizi daha mağdur etti. Daha önce 800 metre branşında Avrupa U18 Şampiyonası ve Dünya U20 Şampiyonası barajlarını geçerek tarihi bir başarıya imza atan Ada Kafa, İtalya ve Amerika’daki şampiyonalara büyük hedeflerle hazırlanırken Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından bu büyük organizasyonların kadrolarının dışında bırakıldı.

TAF, AMBARGOLARA BİR YENİSİNİ EKLEDİ

Ada Kafa ve antrenörü Hasan Maydon büyük hedeflerle başladıkları sezonda önemli dereceler elde ederek hem rekorlar kırdı, hem de Avrupa ve Dünya sahnesinde yer almaya hak kazandı ancak Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ve Teknik Kurulu söz verilmesine rağmen ülkemize uygulanan insanlık dışı ambargolara bir yenisini daha ekledi. Benzer durum daha önce Taygun Özcihan ve Buse Savaşkan’a da uygulanırken, Ada Kafa da TAF’ın ambargosuna maruz kaldı.

İZMİR’DE U23 VE BÜYÜKLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA U18’LER BARAJ GEÇSİN DİYE YARIŞTIRILDI

Ada, geçtiğimiz hafta Slovenya’da düzenlenen Balkan U18 Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı adına yarıştığı gün Türkiye Atletizm Federasyonu U23 ve Büyükler kategorilerinde olmasına rağmen Türkiye Şampiyonası’nda sıra dışı bir adım atarak U18 yaş grubu sporculara baraj geçme şansı elde etmeleri için son bir yarışma hakkı sağladı.

Ada, Slovenya’da milli takım ile birlikte olduğu için İzmir’deki yarışlarda yer alarak rakipleri ile yarışma imkanı bulamadı. Ancak İzmir’de düzenlenen şampiyonada yer alan iki atlet Ada’nın derecesini geçti, 5 Temmuz’da tamamlanan katılım sürecinde Avrupa listesine bu iki isim eklenerek Ada saf dışı bırakıldı.

VERİLEN SÖZ, BU SENARYO İLE TUTULMADI

Kıbrıslı Türk atletlerin daha önce yaşadığı mağduriyet göz önüne alınarak bir süre önce gerek TAF Başkanı Ahmet Karadağ, gerekse TAF Teknik Kurulu ile yapılan görüşmelerde ambargolar altındaki sporcularımızın baraj geçmesi halinde başka herhangi bir kritere bakılmadan uluslararası organizasyonlara katılacakları sözü verilmişti. Bu durum o zaman sevinçle karşılansa da, bu barajları aylar önce ilk geçen atlet olan Ada’ya yapılanlar, verilen sözlerin düzenlenen senaryo ile tutulmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ülke spor yönetimleri ve siyasilerin yanı sıra KKTC Atletizm Federasyonu gerekli girişimleri yapmasına rağmen herhangi bir değişiklik olmadı. Federasyon ilerleyen günlerde yapacağı basın toplantısı ile kamuoyunu daha detaylı bilgilendirme kararı aldı.

BU BAŞARILAR İÇİN EVLERİNDEN AYLARCA UZAK KALDILAR

Ada Kafa ve antrenörü Hasan Maydon, Avrupa ve Dünya sahnelerinde yer alabilmek için aylarca evlerinden uzak kaldı. Aralık-Ocak ayında Bulgaristan’dan bir aylık kamp yapan ikili, Mart-Nisan aylarında da Bulgaristan’da 22 günlük yoğun kampla hedeflerine yönelik çalıştı. İkili ülkemizdeki yoğun çalışma süresinin yanı sıra Haziran ayının neredeyse tamamını kamp ve yarışlar kapsamında Türkiye’de geçirdi.

Ocak ayında Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda 2:12.80 olan Avrupa barajını 2:10.16 ile geçen Ada, Haziran ayında U18 Türkiye Şampiyonası’nda da 2:09.00 olan Dünya barajını 2:08.41 ile geride bırakarak bu organizasyonlara katılmaya hak kazanmıştı.