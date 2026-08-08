İngiliz müzisyen Chris Rea'nın vefatının ardından son vasiyeti açıklandı. "Driving Home For Christmas" şarkısıyla milyonların hafızasında yer eden ünlü sanatçının, 57 yıllık eşi Joan Rea'ya bıraktığı miras gündem oldu.

Chris Rea'nın vasiyetinde ailesini unutmadığı ve mal varlığının büyük bölümünü eşine bıraktığı ortaya çıktı.

EŞİNE MİLYONLARCA STERLİN BIRAKTI

Mirror'ın haberine göre; Mahkeme kayıtlarına göre Chris Rea, vasiyetinde eşi Joan Rea'ya 14 milyon 435 bin 894 sterlin bıraktı. Vergiler, borçlar ve diğer masrafların ardından bu miktarın yaklaşık 12 milyon 63 bin 178 sterline düştüğü belirtildi.

Ünlü sanatçının müziğinden ilerleyen dönemde elde edilecek gelirlerin de eşine aktarılacağı öğrenildi.

57 YILLIK EVLİLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKTİLER

Chris Rea ve Joan Rea, gençlik yıllarında tanıştıktan sonra uzun yıllar süren bir evlilik yaşadı. Çift, 57 yıllık birliktelikleri boyunca Josephine ve Julia adında iki kız çocuğu sahibi oldu.

SON İSTEĞİ DE ORTAYA ÇIKTI

Chris Rea'nın vasiyetinde cenaze isteğine de yer verdiği öğrenildi. Ünlü müzisyenin yakılmayı istediği ve mirasını ailesine bıraktığı belirtildi.

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE ETTİ

Chris Rea, yaşamı boyunca birçok sağlık problemiyle mücadele etti. Pankreas kanseri, diyabet ve böbrek rahatsızlıkları yaşayan sanatçı, 2001 yılında pankreas ameliyatı geçirmişti.

2016 yılında felç de geçiren Rea, tüm sağlık sorunlarına rağmen müzik kariyerini sürdürmeye devam etmişti.