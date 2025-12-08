Her yıl geleneksel olarak düzenlene ve Yeşilköy’de yapılan 29. Şehit Menteş Zorba Anı koşusu dün gerçekleştirildi.

Anı koşusuna Erenköy-Karpaz Belediyesi Başkanı Dr. Hamit Bakırcı, Zorba Ailesi, bölge muhtarları bölge okulları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Menteş Zorba İlkokulu Sorumlu öğretmeni Nimet İnesi’nin, Zorba Ailesi adına Osman Zorba’nın konuşmalarının ardından 800 metre minik kızlar ve 1000 metre minik erkeklerin koşusu yer aldı.

Dereceler:

800 metre minik kızlar

1-Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu –İskele

2-Şehit İlker Karter İlkokulu

3-Ziyamet İlkokulu

4-Dipkarpaz İlkokulu

Ferdi Sıralama:

1-Nevin Mani

2-Milana Romanova

3-Yağmur Altındağ

1000 Metre Minik erkekler

1-Dipkarpaz İlkokulu

2-Şehit İlker Karter İlkokulu

3-Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu-İskele

4-Çayırova İlkokulu

Ferdi Sıralama:

1-Vedat Efe Teyyarecioğlu

2-Cengiz Özdemir

3-Jiyan Güngör