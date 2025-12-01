Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu, tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Gazi yarı maratonu ve halk koşusu yapıldı. 21 Km’lik 7. Uluslararası Gazi yarı maratonuna 584 sporcu katıldı.

Türkiye’de Uluslararası Gazi Yarı Maratonu’nda yarışan ülkemiz atletizminin başarılı uzun mesafe koşucularından Hakan Tazegül, Necat Çapun iddialı bir şekilde katıldıkları Gazi yarı maratonunda önemli dereceler elde etti. Gaziantep’te düzenlenen 21 Km’lik Uluslararası 7. Gazi yarı maratonunda ülkemizi temsil eden Hakan Tazegül 45-49 yaş gurubunda 1 saat 13 dakika 49 saniyelik derecesi ile Türkiye genelinde 1.ci oldu.

ÇAPUN İKİNCİ

Gaziantep’te düzenlenen 10 Km’lik Uluslararası 7. Gazi yarı maratonunda 40-44 yaş grubunda yarışan diğer sporcumuz Necat Çapun 35 dakika 34 saniyelik derecesi ile Türkiye genelinde ikinci oldu. Başarılı atletimiz Necat Çapun ferdi olarak 10 Km’lik yarışa Grand Sapphire Sponsorluğunda katıldı.

Ödül Belediye Başkanından

Gaziantep’te düzenlenen 21 Km’lik Uluslararası 7. Gazi yarı maratonu Türkiye genelinde birinci olan Hakan Tazegül’e ödülünü Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından verildi.