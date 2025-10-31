Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen “Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2025” kapsamında, dünya şampiyonu sprinter Ramil Guliyev, imza etkinliği düzenleyecek.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Pasha Group ana sponsorluğundaki maraton kapsamında 2 Kasım Pazar günü düzenlenecek etkinlik günü 10.00 – 10.45 saatleri arasında ana sahnede yer alacak.

Londra’da 2017 Dünya Şampiyonası’nda 200 metre finalinde 20.09’luk derecesiyle altın madalya kazanarak Türkiye’ye bu branşta ilk dünya şampiyonluğunu kazandıran Guliyev, Türk atletizm tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.

2018 Avrupa Şampiyonası’nda 200 metrede 19.76 saniyelik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazanan, ayrıca 2018 ve 2022 Akdeniz Oyunları’nda 200 metrede altın madalya elde eden milli atlet, Türkiye’nin 100 ve 200 metre erkekler rekorlarının da sahibi konumunda.

Guliyev, 2018 Akdeniz Oyunları’nda 4x100 metre bayrak takımında da altın madalya kazanarak Türk atletizminin uluslararası arenadaki başarısına büyük katkı sağlamıştı. Ayrıca Rio 2016 ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden başarılı sporcu, Rio’da finale kalma başarısı göstermişti.

Sporseverler, 2 Kasım Pazar günü düzenlenecek maraton etkinliğinde Ramil Guliyev ile bir araya gelerek imza ve fotoğraf fırsatı yakalayabilecek.