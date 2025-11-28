Atletizmde yeni sezon hazırlıkları devam ederken, KKTC Atletizm Federasyonu’na önemli bir malzeme desteği yapıldı. Anıl Spor, federasyona branşların daha iyi şekilde yapılabilmesi adına malzeme desteği sağladı.

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı malzeme desteği sağlayan Anıl Spor Direktörü Engin Anıl’ı ziyaret ederek katkılarından dolayı teşekkür etti. Sakallı yaptığı açıklamada özellikle birçok genç yeteneğin Türkiye barajını geçtiği ve Avrupa barajını zorladığı bu dönemde yapılan desteğin çok anlamlı olduğunu vurgulayarak Engin Anıl’a katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.