KKTC Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen 15 Kasım Cumhuriyet Yol Koşusu dün gerçekleştirildi. Sabah ilk olarak 8 kilometre mesafede büyükler kategorisi yarışı yapıldı. Kuzey Çevre Yolu’ndaki Hamitköy çemberinde başlayan yarış Atatürk Stadı’nda tamamlandı. Kadınlar genel klasmanda Ayşe Serin, erkekler genel klasmanda Veli Atikoğlu birinci oldu.

Büyükler kategorisinin ardından okul yarışları yapıldı. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerindeki yarışların tamamlanmasının ardından ferdi derecelere madalya ve takım sıralamasına göre kupa takdimi gerçekleştirildi.

,

Küçük kızlarda Yakın Doğu İlkokulu, küçük erkeklerde Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa, yıldız kızlarda Levent Kolej, yıldız erkeklerde Şehit Turgut Ortaokulu, genç kızlarda Hala Sultan İlahiyat Koleji ve genç erkeklerde Güzelyurt Kurtuluş Lisesi birinci olma başarısı gösterdi. Ferdi sonuçlar ve takım sıralamaları şu şekilde oluştu:

FERDİ SONUÇLAR

KÜÇÜK KIZLAR (800 METRE)

1. İrem Kuşcu (Güzelyurt Özgürlük İlkokulu) 3:01

2. Meryem Çakırbey (Alayköy İlkokulu) 3:04

3. Aysel Günseli Kumbaracı (Doğa International Schools) 3:05

KÜÇÜK ERKEKLER (1000 METRE)

1. Doran Veysioğlu (Ferdi) 3:28

2. Deniz Hasan Senin (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa) 3:42

3. Berk Mevlüt (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa) 3:44

YILDIZ KIZLAR (1500 METRE)

1. Lavin Terzioğlu (Necat British College Girne) 5:29

2. Derin Baran (Lapta Yavuzlar Lisesi) 5:34

3. Avjin Dağ (Erenköy Lisesi) 5:42

YILDIZ ERKEKLER (2000 METRE)

1. Hasan Koramaz (Şehit Turgut Ortaokulu) 7:06

2. Aras Turan (Şehit Turgut Ortaokulu) 7:12

3. Demir Galip Dağdelen (Türk Maarif Koleji) 7:17

GENÇ KIZLAR (2000 METRE)

1. Ada Kafa (Gazimağusa TMK) 7:21

2. Damla Dönmez (Hala Sultan İlahiyat Koleji) 7:35

3. Almira Akşahin (Yakın Doğu Koleji) 7:58

GENÇ ERKEKLER (3000 METRE)

1. Arda Yurttaş (Güzelyurt Kurtuluş Lisesi) 9:33

2. Ege Uçar (Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi) 9:37

3. Hüseyin Merteroğlu (Lefkoşa Türk Lisesi) 10:01

BÜYÜK KADINLAR GENEL KLASMAN (8 KM)

1. Ayşe Serin 0:42.54

2. Gülseren Dayanık 0:45.06

3. Sinem Akcan 0:46.45

BÜYÜK ERKEKLER GENEL KLASMAN (8 KM)

1. Veli Atikoğlu 0:28.21

2. Ömer Faruk Kıcım 0:29.42

3. Anton Gromilin 0:33.03

TAKIM SIRALAMALARI

KÜÇÜK KIZLAR

1. Yakın Doğu İlkokulu

2. Alayköy İlkokulu

3. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa

KÜÇÜK ERKEKLER

1. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa

2. Alayköy İlkokulu

3. Yakın Doğu İlkokulu

YILDIZ KIZLAR

1. Levent Kolej

2. Erenköy Lisesi

3. Necat British College Girne

YILDIZ ERKEKLER

1. Şehit Turgut Ortaokulu

2. Lapta Yavuzlar Lisesi

3. Atleks Sanverler Ortaokulu

GENÇ KIZLAR

1. Hala Sultan İlahiyat Koleji

2. Kurtuluş Lisesi

3. Bekirpaşa Lisesi

GENÇ ERKEKLER

1. Güzelyurt Kurtuluş Lisesi

2. Lapta Yavuzlar Lisesi

3. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi