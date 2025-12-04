Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) tarafından merhum Erdal Abit anısına düzenlenen geleneksel koşu, Lefke 16 Ağustos Zafer Stadı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Bölge okullarından öğretmenler, öğrenciler ve ailelerin bir araya geldiği etkinlik, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

KTÖS’ün organizasyonuyla gerçekleşen koşuya, Lefke bölgesindeki okullardan gelen çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

MAVİŞ: “ETKİNLİK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Törende konuşma yapan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, merhum Erdal Abit anısına düzenlenen etkinliğin öğrencilerin sporla olan bağını güçlendirmesi ve birbirleriyle kaynaşmasını sağlaması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Maviş, etkinliğe katılan tüm sporculara, öğretmenlere ve merhum Abit’in ailesine gösterdikleri destek için teşekkürlerini iletti.

BÜTÜNER: "SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERE DEVAM EDECEĞİZ"

Koşuyu büyük bir özveriyle organize eden Sosyal ve Kültürel İşler Sekreteri Onur Bütüner ise yaptığı açıklamada, sendika olarak sporun birleştirici gücünden aldıkları enerji ile bu tür sosyal ve kültürel faaliyetleri sürdüreceklerini belirtti. Bütüner, öğrencilerin sadece akademik değil, sosyal ve kültürel anlamda da gelişimine ve kaynaşmasına katkı sağlamanın öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.

MADALYA VE KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Etkinliğe KTÖS Yürütme Kurulu üyelerinden Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, Mali Sekreter Sevşen Dandana Özerce, Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz, Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen ve Sosyal ve Kültürel İşler Sekreteri Onur Bütüner, Lefke Kaymakamı Cemal Orakçıoğlu ve Atletizm Federasyonu eski Başkanı Ersin Doğaç da katıldı.

KTÖS Genel Sekreteri Maviş başta olmak üzere Yürütme Kurulu üyeleri, koşuyu başarıyla tamamlayan sporculara madalyalarını ve dereceye giren öğrencilere kupalarını takdim etti.

Tören, hep birlikte çekilen anı fotoğrafıyla sona erdi.