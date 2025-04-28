KKTC Atletizm Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen okullar arası müsabakalar devam ediyor. İlkokul ve ortaokul finallerinin ardından Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda lise finallerinde ilk gün yarışları gerçekleştirildi.

Liseli Gençler Atletizm Finalleri’nin ilk gününde Kurtuluş Lisesi kız ve erkek takımları takım sıralamasını ilk basamakta tamamladı. Erkeklerde Namık Kemal Lisesi ilk günü ikinci, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi de üçüncü sırada noktaladı. Kızlarda ikinci sırada Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa), üçüncü sırada ise Namık Kemal Lisesi bulunuyor.

29 Nisan Salı(Bugün) yapılacak son gün yarışlarının ardından liselerin dereceleri de belirlenmiş olacak.

İlk gün sonunda oluşan takım sıralaması şu şekilde:

Genç Erkekler

1. Kurtuluş Lisesi – 484 Puan

2. Namık Kemal Lisesi - 472 Puan

3. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi - 399 Puan

4. Girne Amerikan Koleji - 398 Puan

5. Esin Leman Lisesi - 387 Puan

6. Hala Sultan İlahiyat Koleji - 384 Puan

7. Erenköy Lisesi - 377 Puan

8. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji - 312 Puan

Genç Kızlar

1. Kurtuluş Lisesi - 294 Puan

2. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) - 273 Puan

3. Namık Kemal Lisesi - 226 Puan

4. Meral Vedat Ertüngü Lisesi - 185 Puan

5. Bekirpaşa Lisesi - 174 Puan

6. Lapta Yavuzlar Lisesi - 172 Puan

7. Gazimağusa Türk Maarif Koleji - 147 Puan

8. Hala Sultan İlahiyat Koleji - 116 Puan