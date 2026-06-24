Eskişehir’de düzenlenen Aydın Onur U20 Türkiye Şampiyonası’nın ikinci gününde atletlerimiz başarılı sonuçlara imza attı. Ecem Nehir Çelik uzun atlama branşında Türkiye üçüncüsü olarak gururlandırdı. Mert Tut ve Arda Yurttaş 200 metrede final yarışma başarısı gösterirken, ilk günde 100 metrede üçüncü olan Turgut Çelikoğlu da madalyasını aldı.

ECEM, TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ

Eskişehir'de düzenlenen Aydın Onur U20 Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde Ecem Nehir Çelik uzun atlama branşında Türkiye üçüncüsü olarak gururlandırdı. Gerçekleşen yarışta Ecem elde ettiği 5.70'lik derecesi ile Türkiye üçüncüsü olarak yarışı tamamladı ve düzenlenen törenle madalyasını Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı'dan aldı.

ÇELİKOĞLU'NUN DÜNYA BARAJINI GEÇEN DERECESİ TEKNİK SORUNA TAKILDI

Şampiyonanın ilk gününde gösterdiği performansla 100 metrede finale kalan Turgut Çelikoğlu'nun final yarışında fotosel sorunu yaşanmış, elektronik ortamda derece tutulamamıştı. Sporcumuz 10.50 olan Dünya barajını geçmesine rağmen derece kronometre ile 10.2 olarak tutulduğu için bu büyük başarı resmiyet kazanamadı ve önemli bir mağduriyet yaşandı. Ancak Turgut'un gösterdiği performans gelecek yarışlar için büyük umut verdi. İkinci günde Turgut üçüncülük madalyasını alırken kendisine antrenörü Reşat Oğuz ve Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı eşlik etti.

200 METRE FİNALİNDE İKİ ATLETİMİZ YARIŞTI

İkinci günün sabah seansında 200 metrede piste çıkan iki atletimiz Mert Tut ve Arda Yurttaş finale kalma başarısı gösterdi. Mert serisinde 22.39 koşarak finale yükselirken, Arda 22.23 ile final vizesi aldı. Öğleden sonda koşulan finalde piste çıkan atletlerimizden Mert Tut 22.11’lik derecesi ile Türkiye beşincisi, Arda Yurttaş ise 22.38’lik derecesi ile Türkiye yedincisi olarak finali tamamladı.