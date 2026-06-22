Üniversiteden verilen bilgiye göre, 800 metre yarışında 2:08.41’lik derecesiyle Türkiye şampiyonluğunu kazanan Kafa, yarın Eskişehir’de yapılacak U20 Türkiye Şampiyonası’nda ve 28 Haziran’da Fransa’da düzenlenecek uluslararası organizasyonda mücadele edecek.

-DAÜ Rektörü'nden kutlama mesajı

Öte yandan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Ada Kafa’nın başarısının gurur verici olduğunu belirterek, üniversitenin genç sporcuların uluslararası başarı yolculuğuna destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Kılıç, azmi, disiplini ve kararlılığıyla tüm gençlere örnek olan Ada Kafa’nın performansının Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin spora ve genç yeteneklerin gelişimine verdiği önemin de somut bir yansıması olduğunu söyledi.