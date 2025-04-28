Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen 13 Yaş Altı Turnuvası 27 Nisan 2025 tarihinde Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

13 yaş altı KKTC Şampiyonası’nda 2013-2014-2015-2016 doğumlu olan sporcuların katıldığı turnuvada gün boyunca 5 kategoride toplam 44 maç oynandı.

Tekler Kategorisi’nde Lefkoşa Badminton K. adına erkeklerde yarışan Arın Bolkaner şampiyon olmayı başarırken, kızlarda ise Ortadoğu SK adına yarışan Liza Tuğberk şampiyon oldu.

Çiftler kategorilerinde ise Karışık Çiftler kategorisinde Ceylin Mirillo ve Rüzgar Dellaloğlu şampiyon olmayı başarırken, Çift Bayanlarda ise Zeynep Ayza Yıldız ve Liza Tuğberk çifti ile Çift Erkeklerde mücadele eden Arın Bolkaner ile Güney Serinyürek çifti turnuvada birinci oldular.

13 Yaş Altı Badminton Şampiyonası sonuçları şöyle;

Tek Kızlar

1. Liza Tuğberk

2. Ceylin Mirillo

3. Zeynep Ayza Yıldız

3. Düşüm Eriz

Tek Erkekler:

1. Arın Bolkaner

2. Güney Serinyürek

3. Rüzgar Dellaloğlu

3. Metin Açıkal

Çift Kızlar:

1. Zeynep Ayza Yıldız – Liza Tuğberk

2. Mira Gök – Birkem Töre

3. Lavin Nurak - Düşüm Eriz

3. Raya Dalay – Ela İnce

Çift Erkekler:

1. Güney Serinyurek – Arın Bolkaner

2. İlyas Doğan - Ahmet Şahoğluları

3. Metin Açıkal - Rüzgar Aybar

3. Yusufcan Alp - Toprak Servet

Karışık Çiftler:

1. Rüzgar Dellaloğlu – Ceylin Mirillo

2. Uraz Oyal – Beril Üzalan

3. Hasan V. Billur – Mira Usar

3. Mehmetali Talat Zrilli - Duru Yılmazer