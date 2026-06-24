Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen Sprint ve Olimpik Triatlon Yarışı İskele’de gerçekleşti. Bu sezonun ilk olimpik mesafe triatlon yarışı çok heyecanlı ve keyifli rekabetlere tanıktık etti.

İskele Makenzi Plajı’nda gerçekleşen ilk olimpik triatlonun en hızlısı Ares Spor Kulübünden Enis Alçıcı oldu. Kadınların birinciliğini ise Ayşa Küçükakça elde etti.

Sporcular 1.5 kilometre yüzdü, 40 kilometre bisiklet sürdü ve 10 kilometre koşarak finişe ulaşma mücadelesi verdi.

Federasyon 14-19 yaş aralığındaki sporcular için de Sprint mesafe yarışını da birlikte gerçekleştirdi.

Sprint triatlonun en hızlısı ise yine Ares’ten Ayer Alçıcı oldu. Her yarış büyük çekişmeye sahne olan TAKIM / BAYRAK kategorisinde ise birinciliği Tüfekçi adına yarışan sporcular Boran / Kemal / Cemal elde etti.

Olimpik - Kadınlar SIRA SPORCU KULÜBÜ YAŞ GRUBU ZAMANI 1 Ayşa Küçükakça Ferdi 25-29 Age Yaş 2:37:16.8 2 Ceren Ersoy Arık Ferdi 30-34 Age Yaş 2:53:44.5 3 Anastasia Chernova Ares Spor Kulübü 35-39 Age Yaş 2:55:55.1 4 Zahra Mofidi Ferdi 25-29 Age Yaş 3:22:19.2 Olimpik - Erkekler SIRA SPORCU KULÜBÜ YAŞ GRUBU 1 Enis Alçıcı Ares Spor Kulübü 20-24 Age Yaş 2 Huseyin Arhan Ares Spor Kulübü 40-44 Age Yaş 3 Kemal Artemel Ferdi 35-39 Age Yaş 4 Şevki Ahcıhoca Aspava Spor Kulübü 50-54 Age Yaş 5 Alex Shchukin Di3 35-39 Age Yaş 6 Mustafa Çağlar Aspava Spor Kulübü 35-39 Age Yaş 7 John Scott Ferdi 60+ Age / Yaş 8 Kerem Güneşer Tüfekçi Spor Kulübü 40-44 Age Yaş 9 Ozgu Ozyigit Tüfekçi Spor Kulübü 40-44 Age Yaş 10 Kemal Sah Ferdi 35-39 Age Yaş TAKIM BAYRAK SIRA SPORCU TAKIM Time 1 Tufekci Sprint Boran / Kemal / Cemal 1:57:07.7 2 Draft Masters Hasan / Şevket / Yusuf 2:05:02.7 3 Competus Derem - Hakan - Ahmet 2:10:12.2 4 Rusotri Nisa - Çağan - Mehmet 2:10:56.3 5 Anka Nermin / Tolga / Selcuk 2:16:31.5 6 Dgt 3 Team Derin-Görkem-Tuğberk 2:17:56.6 Sprint sonuçları SIRA SPORCU KULÜBÜ YAŞ GRUBU 1 Ayer Alçıcı Ares Spor Kulübü 14 - 19 Age / Yaş 2 Yağmur Yöncü Ferdi 14 - 19 Age / Yaş 3 Tolgu Özyolaç Ares Spor Kulübü 14 - 19 Age / Yaş 4 Ahmet Ünverdi Ferdi 14 - 19 Age / Yaş 5 Metin Gardiyanoğlu Ferdi 14 - 19 Age / Yaş