Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen Sprint ve Olimpik Triatlon Yarışı İskele’de gerçekleşti. Bu sezonun ilk olimpik mesafe triatlon yarışı çok heyecanlı ve keyifli rekabetlere tanıktık etti.
İskele Makenzi Plajı’nda gerçekleşen ilk olimpik triatlonun en hızlısı Ares Spor Kulübünden Enis Alçıcı oldu. Kadınların birinciliğini ise Ayşa Küçükakça elde etti.
Sporcular 1.5 kilometre yüzdü, 40 kilometre bisiklet sürdü ve 10 kilometre koşarak finişe ulaşma mücadelesi verdi.
Federasyon 14-19 yaş aralığındaki sporcular için de Sprint mesafe yarışını da birlikte gerçekleştirdi.
Sprint triatlonun en hızlısı ise yine Ares’ten Ayer Alçıcı oldu. Her yarış büyük çekişmeye sahne olan TAKIM / BAYRAK kategorisinde ise birinciliği Tüfekçi adına yarışan sporcular Boran / Kemal / Cemal elde etti.
|
Olimpik - Kadınlar
|
SIRA
|
SPORCU
|
KULÜBÜ
|
YAŞ GRUBU
|
ZAMANI
|
1
|
Ayşa Küçükakça
|
Ferdi
|
25-29 Age Yaş
|
2:37:16.8
|
2
|
Ceren Ersoy Arık
|
Ferdi
|
30-34 Age Yaş
|
2:53:44.5
|
3
|
Anastasia Chernova
|
Ares Spor Kulübü
|
35-39 Age Yaş
|
2:55:55.1
|
4
|
Zahra Mofidi
|
Ferdi
|
25-29 Age Yaş
|
3:22:19.2
|
Olimpik - Erkekler
|
SIRA
|
SPORCU
|
KULÜBÜ
|
YAŞ GRUBU
|
1
|
Enis Alçıcı
|
Ares Spor Kulübü
|
20-24 Age Yaş
|
2
|
Huseyin Arhan
|
Ares Spor Kulübü
|
40-44 Age Yaş
|
3
|
Kemal Artemel
|
Ferdi
|
35-39 Age Yaş
|
4
|
Şevki Ahcıhoca
|
Aspava Spor Kulübü
|
50-54 Age Yaş
|
5
|
Alex Shchukin
|
Di3
|
35-39 Age Yaş
|
6
|
Mustafa Çağlar
|
Aspava Spor Kulübü
|
35-39 Age Yaş
|
7
|
John Scott
|
Ferdi
|
60+ Age / Yaş
|
8
|
Kerem Güneşer
|
Tüfekçi Spor Kulübü
|
40-44 Age Yaş
|
9
|
Ozgu Ozyigit
|
Tüfekçi Spor Kulübü
|
40-44 Age Yaş
|
10
|
Kemal Sah
|
Ferdi
|
35-39 Age Yaş
|
TAKIM BAYRAK
|
SIRA
|
SPORCU
|
TAKIM
|
Time
|
1
|
Tufekci Sprint
|
Boran / Kemal / Cemal
|
1:57:07.7
|
2
|
Draft Masters
|
Hasan / Şevket / Yusuf
|
2:05:02.7
|
3
|
Competus
|
Derem - Hakan - Ahmet
|
2:10:12.2
|
4
|
Rusotri
|
Nisa - Çağan - Mehmet
|
2:10:56.3
|
5
|
Anka
|
Nermin / Tolga / Selcuk
|
2:16:31.5
|
6
|
Dgt 3 Team
|
Derin-Görkem-Tuğberk
|
2:17:56.6
|
Sprint sonuçları
|
SIRA
|
SPORCU
|
KULÜBÜ
|
YAŞ GRUBU
|
1
|
Ayer Alçıcı
|
Ares Spor Kulübü
|
14 - 19 Age / Yaş
|
2
|
Yağmur Yöncü
|
Ferdi
|
14 - 19 Age / Yaş
|
3
|
Tolgu Özyolaç
|
Ares Spor Kulübü
|
14 - 19 Age / Yaş
|
4
|
Ahmet Ünverdi
|
Ferdi
|
14 - 19 Age / Yaş
|
5
|
Metin Gardiyanoğlu
|
Ferdi
|
14 - 19 Age / Yaş