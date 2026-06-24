Atletlerimiz Eskişehir’de parladı
Atletlerimiz Eskişehir’de parladı
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Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen Sprint ve Olimpik Triatlon Yarışı İskele’de gerçekleşti. Bu sezonun ilk olimpik mesafe triatlon yarışı çok heyecanlı ve keyifli rekabetlere tanıktık etti.
İskele Makenzi Plajı’nda gerçekleşen ilk olimpik triatlonun en hızlısı Ares Spor Kulübünden Enis Alçıcı oldu. Kadınların birinciliğini ise Ayşa Küçükakça elde etti.
Sporcular 1.5 kilometre yüzdü, 40 kilometre bisiklet sürdü ve 10 kilometre koşarak finişe ulaşma mücadelesi verdi.
Federasyon 14-19 yaş aralığındaki sporcular için de Sprint mesafe yarışını da birlikte gerçekleştirdi.
Sprint triatlonun en hızlısı ise yine Ares’ten Ayer Alçıcı oldu. Her yarış büyük çekişmeye sahne olan TAKIM / BAYRAK kategorisinde ise birinciliği Tüfekçi adına yarışan sporcular Boran / Kemal / Cemal elde etti.

Olimpik - Kadınlar

SIRA

SPORCU

KULÜBÜ

YAŞ GRUBU

ZAMANI

1

Ayşa Küçükakça

Ferdi

25-29 Age Yaş

2:37:16.8

2

Ceren Ersoy Arık

Ferdi

30-34 Age Yaş

2:53:44.5

3

Anastasia Chernova

Ares Spor Kulübü

35-39 Age Yaş

2:55:55.1

4

Zahra Mofidi

Ferdi

25-29 Age Yaş

3:22:19.2

Olimpik - Erkekler

SIRA

SPORCU

KULÜBÜ

YAŞ GRUBU

1

Enis Alçıcı

Ares Spor Kulübü

20-24 Age Yaş

2

Huseyin Arhan

Ares Spor Kulübü

40-44 Age Yaş

3

Kemal Artemel

Ferdi

35-39 Age Yaş

4

Şevki Ahcıhoca

Aspava Spor Kulübü

50-54 Age Yaş

5

Alex Shchukin

Di3

35-39 Age Yaş

6

Mustafa Çağlar

Aspava Spor Kulübü

35-39 Age Yaş

7

John Scott

Ferdi

60+ Age / Yaş

8

Kerem Güneşer

Tüfekçi Spor Kulübü

40-44 Age Yaş

9

Ozgu Ozyigit

Tüfekçi Spor Kulübü

40-44 Age Yaş

10

Kemal Sah

Ferdi

35-39 Age Yaş

TAKIM BAYRAK

SIRA

SPORCU

TAKIM

Time

1

Tufekci Sprint

Boran / Kemal / Cemal

1:57:07.7

2

Draft Masters

Hasan / Şevket / Yusuf

2:05:02.7

3

Competus

Derem - Hakan - Ahmet

2:10:12.2

4

Rusotri

Nisa - Çağan - Mehmet

2:10:56.3

5

Anka

Nermin / Tolga / Selcuk

2:16:31.5

6

Dgt 3 Team

Derin-Görkem-Tuğberk

2:17:56.6

Sprint sonuçları

SIRA

SPORCU

KULÜBÜ

YAŞ GRUBU

1

Ayer Alçıcı

Ares Spor Kulübü

14 - 19 Age / Yaş

2

Yağmur Yöncü

Ferdi

14 - 19 Age / Yaş

3

Tolgu Özyolaç

Ares Spor Kulübü

14 - 19 Age / Yaş

4

Ahmet Ünverdi

Ferdi

14 - 19 Age / Yaş

5

Metin Gardiyanoğlu

Ferdi

14 - 19 Age / Yaş