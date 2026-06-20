Kütahya’da düzenlenen Aycan Önel U14 Şampiyonası’nda Elif Akgün, 60 metre branşında Türkiye ikincisi olarak gururlandırdı.

Şampiyonanın ilk günü sabah bölümünde 2014-15 doğumlular 60 metre branşındaki seçme serisini 8.30 ile birinci tamamlayan Elif adını finale yazdırdı. Finalde 8.25’lik derecesi ile Elif, U14 Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi.

Düzenlenen törenle ikincilik madalyasını alan Elif’e antrenörü Talat Şentürk de eşlik etti.

Tekinay finalde yarıştı

Şampiyonanın ilk gününde Mahmut Yusuf Tekinay 2013 doğumlular 60 metre branşında final koşma başarısı gösterdi. Seçme serisini 7.93 ile ikinci tamamlayan Mahmut, finale yükselen atletlerden biri oldu. Finalde elde ettiği 7.86’lık derece ile Mahmut, yedinci olarak yarışı tamamladı