Eskişehir'de düzenlenen Aydın Onur U20 Türkiye Şampiyonası'nın ilk gününde KKTC Atletizm Federasyonu'nun genç atletleri önemli başarılara imza attı. Kazım Rüstem Gül yüksek atlama branşında Türkiye ikincisi oldu. Arda Yurttaş ise kendisine ait 400 metre gençler rekorunu geliştirdi. Ada Kafa 400 metrede en iyi kişisel derecesine imza attı. 100 metre finali koşan Turgut Çelikoğlu'nun ilk üçte yer aldığı yarışında fotosel sorunu yaşandı, derece tutulamadı.

Çelikoğlu'nun 100 metre finalinde fotosel sorunu

Turgut Çelikoğlu Eskişehir'de düzenlenen Aydın Onur U20 Türkiye şampiyonasında 100 metre branşında final yarıştı. Çelikoğlu 100 metre seçme serisinde elde ettiği 10.63'lük derece ile finale kaldı. Final mücadelesinde ise fotosel sorunu yaşandı. Turgut'un ilk üçte yer aldığı finalde sorun nedeniyle derece tutulamazken, finalin Çarşamba tekrar edilmesi bekleniyor.

Kazım Türkiye ikinciliğine atladı

Şampiyonanın ilk gününde önemli bir başarı Kazım Rüstem Gül'den geldi. Kazım, yüksek atlama branşında elde ettiği bir 1.96'lık derece ile Türkiye ikincisi olarak gururlandırdı. Düzenlenen törenle madalyasını alan Kazım'a antrenörü Reşat Oğuz ve federasyon başkanı Ferhat Sakallı eşlik etti.

Arda'dan yeni rekor

Şampiyonanın ilk gününde Arda Yurttaş, 400 metre branşında piste çıktı. Yarışmayı 49.36 ile tamamlayan Arda, Türkiye beşincisi oldu. Arda ayrıca daha önce kendisine ait 49.64'lük KKTC gençler rekorunu da yeniden kırma başarısı gösterdi, rekor bandını antrenörü Hüseyin Eğitmen ve Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı ile birlikte taktı.

Ada en iyi derecesini geliştirdi

400 metre branşında yarışan Ada Kafa, serisini 57.60 ile tamamladı ve daha önce 57.77 olan kişisel en iyi derecesini geliştirdi. Ada ayrıca U18 atleti olmasına rağmen U20 şampiyonasında 400 metreyi beşinci olarak tamamladı.