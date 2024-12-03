KKTC Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen 9. ayak engel atlama yarışları, Cihangir’deki Çelebi Atlı Spor Kulübü’nde bu hafta sonu büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi. Yoğun katılım ve heyecanlı mücadelelerin yaşandığı yarışta, farklı yaş gruplarında pek çok sporcu başarıya imza attı.

Yarışlar, çeşitli yüksekliklerde düzenlenen parkurlarla sporcuların yeteneklerini sergilemesine olanak tanıdı.

18 Yaş Altı Kategorisi:

90 cm’lik parkurda Nilgün Çelebi, "Escobar" isimli atıyla birinci oldu.

18 Yaş Üstü Kategorisi:

Aynı yükseklikte, 18 yaş üstü kategorisinde ise Osman Veli Alber, "ALBERT HF" ile rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

70 cm Parkur:

70 cm’lik parkurda ise Aner Ask, "Lal Barçın" ile birinci olurken, 18 yaş üstü kategorisinde Çelebi Ask'in "Hanna İngres" isimli atı "Billy" ile birinci geldi.

80 cm Parkur:

80 cm’lik parkurda Çelebi Ask'in sporcusu Jaya Hayles, "Skai Force" isimli atıyla zirveye çıkarken, 18 yaş üstü kategorisinde ise Merve Eskimuhtaroğlu, "Avdi" ile başarılı bir performans sergileyerek birinciliği kazandı.

100 cm Parkur:

100 cm’lik parkurda ise Çelebi Ask’in sporcusu Sedef Bozkaya, "Adora" isimli atıyla birinci oldu.

120 cm Parkur:

120 cm'lik parkurda ise büyük bir heyecana sahne oldu. Çelebi Atlı Spor Kulübü’nden Osman Veli, "Albert HF" isimli atıyla gösterdiği müthiş performansla birinciliği kazandı.

Yarışmaların sonunda, kazanan sporculara madalyaları ve ödülleri takdim edildi. Tüm sporcuların gösterdiği üstün başarı, binicilik sporunun KKTC'de gelişmeye devam ettiğinin bir göstergesi olarak takdir topladı. 9. ayak yarışları, izleyenlere unutulmaz anlar yaşatırken, binicilikseverlerin yoğun ilgisi de etkinliği daha özel kıldı.