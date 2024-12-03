Fenerbahçe'nin sezon başında Corendon Alanyaspor'dan 6 milyon avro bonservis ödeyerek renklerine kattığı genç oyuncu yeteneklerini göstermeye başladı.

Sarı lacivertli takım 24 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de forma giydiği 4 maçı da kazandı. Gurbetçi isim, sarı-lacivertlilerin ilk hafta Kadıköy'de Adana Demirspor'u 1-0 yendiği maçın son dakikasında oyuna girdi.

Oğuz Aydın bu maçın ardından Süper Lig'deki ikinci şansını 10'uncu hafta Sipay Bodrum Futbol Kulübü karşısında buldu. Genç futbolcu sarı lacivertlilerin İstanbul'da 2-0 kazandığı maçta son 21 dakikada forma giydi.

Oğuz, Jose Mourinho'nun kendisine ilk kez 11'de görev verdiği Bellona Kayserispor deplasmanında ise yıldızlaştı.

Başarılı oyuncu bu karşılaşmada 2 gol, 1 asistle 6-2'lik galibiyetin mimarı oldu. Genç futbolcu bu çıkışını Gaziantep Futbol Kulübü karşısında da sürdü.

Milli oyuncu Kadıköy'deki 3-1'lik galibiyette, takımının ilk golünü atarak büyük sevinç yaşadı. Gurbetçi yıldız böylece Süper Lig'de sahada kaldığı 201 dakikaya 3 gol, 1 asist sığdırdı.

Bu arada Oğuz Aydın Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Fransa'nın Lille takımıyla oynanan iki maçta toplam 21 dakika forma giydi. Sarı lacivertliler bu karşılaşmalarda 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.