Fenerbahçe'nin sezon başında Corendon Alanyaspor'dan 6 milyon avro bonservis ödeyerek renklerine kattığı genç oyuncu yeteneklerini göstermeye başladı.

Sarı lacivertli takım 24 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de forma giydiği 4 maçı da kazandı. Gurbetçi isim, sarı-lacivertlilerin ilk hafta Kadıköy'de Adana Demirspor'u 1-0 yendiği maçın son dakikasında oyuna girdi.

Alayköy Sahası’nda sona doğru ilerleniyor Alayköy Sahası’nda sona doğru ilerleniyor

Oğuz Aydın bu maçın ardından Süper Lig'deki ikinci şansını 10'uncu hafta Sipay Bodrum Futbol Kulübü karşısında buldu. Genç futbolcu sarı lacivertlilerin İstanbul'da 2-0 kazandığı maçta son 21 dakikada forma giydi.

Oğuz, Jose Mourinho'nun kendisine ilk kez 11'de görev verdiği Bellona Kayserispor deplasmanında ise yıldızlaştı.

Başarılı oyuncu bu karşılaşmada 2 gol, 1 asistle 6-2'lik galibiyetin mimarı oldu. Genç futbolcu bu çıkışını Gaziantep Futbol Kulübü karşısında da sürdü.

Milli oyuncu Kadıköy'deki 3-1'lik galibiyette, takımının ilk golünü atarak büyük sevinç yaşadı. Gurbetçi yıldız böylece Süper Lig'de sahada kaldığı 201 dakikaya 3 gol, 1 asist sığdırdı.

Bu arada Oğuz Aydın Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Fransa'nın Lille takımıyla oynanan iki maçta toplam 21 dakika forma giydi. Sarı lacivertliler bu karşılaşmalarda 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.