Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, 31. hafta maçında derbide Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 3-0 kazandı ve şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Osimhen, 67. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 83. dakikada Lucas Torreira kaydetti.

EDERSON KIRMIZI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe'de Ederson 2. sarı kartını görerek oyundan atıldı.

PUAN FARKI 7'YE ÇIKTI

Galatasaray bu sonuçla puanını 74'e çıkardı. Fenerbahçe ise 67 puanda kaldı. Sarı-kırmzılılar ligde gelecek hafta Samsunspor deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe ise sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

Galatasaray maça; Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen 11'iyle başladı.

Fenerbahçe ise derbiye; Ederson, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Talisca, Cherif ilk 11'iyle çıktı.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, 6. dakikada gördüğü sarı kartla Samsunspor maçında cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe, 11. dakikada penaltı kazandı. Anderson Talisca, 13. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Brezilyalı futbolcu, meşin yuvarlağı dışarı attı.

Fenerbahçe'de Archie Brown, 23. dakikada gördüğü sarı kartla RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray, 40'ta Victor Osimhen'in golüyle derbide 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray'ın 56. dakikada Lucas Torreira ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.

Sarı-kırmızılılar, 60. dakikada Yunus Akgün'ün yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Penaltı pozisyonu, VAR'da kontrol edildi ve geçerli sayıldı.

Penaltı karası sonrası Fenerbahçeli kaleci Ederson, hakem Yasin Kol'un "kaleye geç" uyarısına "kayıtsız" kalınca 62. dakikada ikinci sarıdan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu gelişmenin ardından Anderson Talisca, yerini kaleci Mert Günok'a bıraktı.

67. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, skoru 2-0 yaptı.

Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Mert Günok topu elinden kaçırdı. 83'te sahneye çıkan Lucas Torreira, farkı üçe çıkardı.

Fenerbahçe'de Cherif, 90+1'de Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı gönderdi.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele, Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın bitiş düdüğüyle beraber sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik heyet ve futbolcular büyük sevinç yaşadı. Fenerbahçeli futbolcular ise büyük üzüntüyle sahayı terk etti.