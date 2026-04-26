AKSA SÜPER LİG
Yenicami – Mağusa: 0 – 1
Doğan Türk Birliği – Karşıyaka 3 – 0
Mormenekşe – Cihangir: 3 – 4
China B. Gençlik Gücü – A.Yeşilova: 2 – 1
Dumlupınar – Çetinkaya: 2 – 1
Lefke – Küçük Kaymaklı: 0 – 3
Mesarya – Gönyeli: 3 – 2
Esentepe – Yeniboğaziçi: 3 – 1
AKSA BİRİNCİ LİG
DND L. G. Birliği – Göçmenköy: 1 – 1
Düzkaya – Binatlı: 4 – 1
Maraş – Aslanköy: 1 – 4
K. Karadeniz 61 – Değirmenlik: 0 – 4
Atoll Kozanköy – Lapta: 2 – 5
Türk Ocağı – Yalova: 1 – 3
Hamitköy – M. H. Yılmazköy: 2 – 6
Baf Ülkü Yurdu – S. Geçitkale: 2 – 0