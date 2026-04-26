AKSA SÜPER LİG

Yenicami – Mağusa: 0 – 1

Doğan Türk Birliği – Karşıyaka 3 – 0

Mormenekşe – Cihangir: 3 – 4

China B. Gençlik Gücü – A.Yeşilova: 2 – 1

Dumlupınar – Çetinkaya: 2 – 1

Lefke – Küçük Kaymaklı: 0 – 3

Mesarya – Gönyeli: 3 – 2

Esentepe – Yeniboğaziçi: 3 – 1

AKSA BİRİNCİ LİG

DND L. G. Birliği – Göçmenköy: 1 – 1

Düzkaya – Binatlı: 4 – 1

Maraş – Aslanköy: 1 – 4

K. Karadeniz 61 – Değirmenlik: 0 – 4

Atoll Kozanköy – Lapta: 2 – 5

Türk Ocağı – Yalova: 1 – 3

Hamitköy – M. H. Yılmazköy: 2 – 6

Baf Ülkü Yurdu – S. Geçitkale: 2 – 0

Aksa Futbol Ligleri 28. Hafta programı
Aksa Futbol Ligleri 28. Hafta programı
