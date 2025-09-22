Dünya genelindeki en büyük diplomatik etkinliklerden, üye ülkelerin liderlerini bir araya getiren Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 80'incisi, yarın New York'ta başlayacak. başlayacak.

Genel Kurul çerçevesinde TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis de New York’ta bulunuyor.

Hristodulidis bu akşam Ortadoğu Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan'ın da bu zirvede yer alması beklenirken Rum basını, bu akşam Hristodulidis ile Erdoğan’ın bu akşam baş başa bir görüşme gerçekleşebileceğini iddia eden haberler yaymaya başladı.

Ancak söz konusu iddialar Türk diplomatlar tarafından kesin bir dille yalanlandı.

Diplomatik kaynaklar, uluslar arası camiaya Kıbrıs sorununda çözüm istermiş gibi görünen Rum liderin

Erdoğan’la bir karede fotoğraf çektirmek için büyük mücadele verdiğine dikkat çekti.

Bilindiği üzere Hristodulidis, doğrudan diyalog kurmak için Erdoğan ile görüşmeyi istediğini geçmiş dönemde de açıklamıştı.