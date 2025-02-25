Lokmacı sınır kapısında uyuşturucu maddeyle yakalanan zanlı Zehra Merthoca Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 21 Şubat 2025 tarihinde saat 19.09'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli Polis ekipleri tarafından Lokmacı Kara Giriş Kapısından KKTC’ye giriş yapan Zehra Panagiota Merthoca'nın tasarrufunda bir adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ve yaklaşık bir gram ağırlığında Methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, geçirilen maddenin devlet kimya laboratuvarına gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını belirtti. Polis, alınacak ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu belirterek, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.