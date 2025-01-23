KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilerek tutuklanan Afrikalı 5 kişi Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılarak, haklarında 3 gün ek tutukluluk emri alındı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru, mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, zanlıların 17 Ocak 2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ şubesi tarafından Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde tespit edildiklerini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde 27 yaşındaki Sierra uyruklu Alusune Barrie’nin, 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren toplam 49 gün, 21 yaşındaki Sierra uyruklu Hassan Idrıss Bangura’nın 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren toplam 415 gün, 27 yaşındaki Sierra uyruklu Sahıd Kanu’nun 21 Kasım 2021 tarihinden itibaren toplam bin 153 gün, 21 yaşındaki Demokratik Kongo uyruklu

Kelly Kazı Sangalıa ve 22 yaşındaki Demokratik Kongo uyruklu Mıcheal Kazı Nzanzu’nun 6 Ocak 2023 tarihinden itibaren toplam 742 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerini tespit ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırılacağını belirterek, 3 gün ek tutukluluk emri talep etti.

Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.