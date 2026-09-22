Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Sudan uyruklu Hassan Yasir Hassan Elkhaır, Ahmed Mohamed Ahmed Osman ve Mustafa Adam Mohammed Ahmed Lefkoşa’da askeri mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İrem Arlı olguları aktardı.

Polis, 21 Eylül 2026 tarihinde saat 01:30 raddelerinde Lefkoşa’da sınırı ihlal edip, askeri yasak bölgeye girerek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçtiklerini söyledi. Polis, zanlıların sınırda görevli askerler tarafından suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirtti. Polis, Lefkoşa Adli Şubeye teslim edilen zanlıların kaçak yollardan KKTC’ye geçtiklerini itiraf ettiklerini kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edeceği kısımlarının tamamlandığını, ülkede kalıcı bağları bulunmadığını belirterek, zanlıların ileride mahkemeleri görüşülünceye değin bir süre ile merkezi ceza evinde hükümsüz tutuklu olarak kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlıların bir ay süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.