Gönyeli’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan bir kişi tutuklandı.

Önceki gün saat 13.30’da Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 yaşındaki Hüseyin Gökçeoğlu’nun üzerinde ve kaldığı evde arama yapıldı. Söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 11 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Gökçeoğlu dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis, mahkemede olguları aktardı. Polis, 21 Ocak 2025 tarihinde polis ekibi tarafından zanlı Hüseyin Gökçeoğlu’nun üzerinde ve kalmakta olduğu Gönyeli'deki ikametgahında 13:15-13:45 saatleri arasında yapılan aramada; zanlının tasarrufunda 11 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.