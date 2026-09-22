Değirmenlik’te 40 yaşındaki Simge Özdenizer, ayrıldığı erkek arkadaşının evindeki yatak odasını ateşe verdi.

Olay, dün sabaha yakın saat 01.00 sıralarında Değirmenlik’te Özcanlar Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi.

Yangın sonucu yatak odası ve içindeki tüm eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, evin duvarları ise islenerek büyük zarar gördü.

Olayın ardından polis tarafından kısa sürede yakalanan Simge Özdenizer dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Yıldız olguları aktardı.

Polis, zanlının 21 Eylül 2026 tarihinde saat 01:00 raddelerinde Değirmenlik Başpınar Ozcanlar Caddesinde bir adreste sakin S.Ö.’ye ait ikametgaha bilgisi dahilinde mutfak kapısından anahtar ile açıp içeriye giren Simge Özdenizer’in yatağın üzerinde kırmızı renkte bir sütyen görüp kendisini aldattığını düşündüğü gerekçesi ile yatağı ateşlemek suretiyle yangın çıkmasına sebebiyet verip kundakladığını söyledi.

Polis, yangının itfaiye tarafından söndürüldüğünü kaydetti. Çıkan yangından dolayı konu yatak odası ve eşyaların tamamen yandığını, evin tüm duvarlarının çıkan yangından dolayı islendiğini kaydeden polis, henüz zarar-ziyan tespiti yapılmadığını açıkladı.

Polis, zanlının olayın ardından Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan soruşturmada zanlının müştekiye Whatsaap uygulaması üzerinden "evi yaktım" diyerek mesaj attığını belirlediklerini kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirtti. Polis, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas zanlının soruşturma amacıyla 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.