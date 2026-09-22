Haspolat Kirli Sanayi bölgesinde meydana gelen “Kasti Hasar” suçundan tutuklanan Hamdullah Özbulat dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 22.50 sıralarında Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi’nde, cezaevi yanında bulunan ve A.T.’nin işletmeciliğini yaptığı bir inşaat şirketine ait şantiyede, araçların bulunduğu alanda yangın çıktığını söyledi.

Kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından kasten ateşe verildiği belirlenen, arızalı olması nedeniyle kullanılmayan ve plakası bulunmayan Mercedes Arocs marka kamyonun kabin, ön lastikler ve motor bölümünün tamamen yandığını belirten polis, kamyonun damper ve arka lastiklerinin de ısı nedeniyle zarar gördüğünü kaydetti.

Polis, aracın alt kısmında bulunan aksamlar ile elektrik tesisatının da tamamen yanması sonucu yaklaşık 1 milyon 500 bin TL hasar meydana geldiğini söyledi. Yangının Lefkoşa Polis Müdürlüğü İtfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındığını belirten polis, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kamera görüntülerinin incelendiğini ve tespit edilen Hamdullah Özbulat’ın tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydeden polis, çalışma izninin iptal edildiğini belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.