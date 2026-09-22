Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ve Gizlice Girme, Yetkili Makamdan İzinsiz KKTC Topraklarından Ayrılma ve uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarından tutuklanan Mehmet Ali Ulçay, dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olguları aktardı.

Polis, 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 sıralarında Dilekkaya köyünün batı kısmında Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından pusu görevi yapıldığı sırada, Mehmet Ali Ulçay’ın kullanımında ve adına kayıtlı olan, ancak plakaları üzerinde bulunmayan ZN 603 plakalı Isuzu D-Max marka pikap araçla Birinci Derecede Askeri Yasak Bölge’ye gizlice girerek ihlal ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, Ulçay’ın araç içerisinde yolcu olarak bulunan Dana Wshyar Jawhar Jawhar, eşi Shokhan Ali Hama Saleh Hama Saleh ve çiftin üç çocuğuyla birlikte Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yaptığını belirten polis, şahısların daha sonra takip edildiğini kaydetti. Ergüleç, takip sonucunda söz konusu aracın Balıkesir bölgesinde şahısları indirdiği sırada operasyon düzenlendiğini belirterek, Ulçay’ın aracıyla iki ayrı polis aracına çarparak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığını söyledi. Olay yerinde bulunan polis ekipleri tarafından aracı durdurmak amacıyla havaya ve aracın lastiklerine toplam 15 el ateş edildiğini belirten polis, Ulçay’ın lastiği patlayan araçla olay yerinden kaçtığını kaydetti. Çavuş Ergüleç, yapılan takip sonucunda Ulçay’ın olay yerinden bir süre uzaklaştıktan sonra aracını terk ettiğini ve Akıncılar bölgesinden yeniden Birinci Derecede Askeri Yasak Bölge’ye gizlice girerek ihlal ettiğini, ardından yetkili makamdan izinsiz şekilde KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçtiğinin tespit edildiğini söyledi.

Mesele kapsamında aranmakta olan Ulçay’ın 19 Eylül 2026 tarihinde tutuklandığını belirten polis, soruşturma kapsamında zanlının Kalecik’teki kullanımında bulunan adresinde mahkeme emriyle arama yapıldığını kaydetti. Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramada, yatak odasında bulunan komodin üzerinde uyuşturucu madde içiminde kullanılan pet şişeden yapılmış 2 adet bong ele geçirildiğini belirten Ergüleç kahverengi kavanoz içerisinde, mavi renk naylon ve beyaz kağıda sarılı yaklaşık 5 gram ağırlığında metanfetamin olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis ayrıca valiz içerisinde bulunan plastik mavi renkli öğütücüde Hint keneviri kalıntısı olduğuna inanılan madde tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini, ifadeler aldıklarını söyledi. Ergüleç, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas zanlının soruşturma amacıyla 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.