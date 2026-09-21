İkinci İnce Av Mevsimi kapsamında polis tarafından yapılan kontrollerde Arapköy’de gölet çevresinde 500 metreden daha yakın mesafede avlanan iki kişiye yasal işlem yapıldı.

Polis basın bültenine göre, dün meydana gelen meseleyle ilgili S.A.(E-73) ve A.Ö’ye (E-73) idari para cezası kesildi.

- 78 yaşındaki kayıp şahıs bulundu

Ortaköy’de, dün Levent İlkokulu bölgesinde yürüyüş yaptığı esnada kaybolduğu bildirilen Cumaziye Ahmet (K-78), bu sabah yapılan aramalar sonucu hastane bölgesinde sağ olarak bulundu.

Bahse konu şahıs, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin meseleler ilgili soruşturma devam ediyor.