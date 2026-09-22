Girne’de Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye’de arandığı öğrenilen zanlı isminin baş harfleri A.A., ‘İkamet izinsiz’ suçundan tutuklandı.

Türkiye’de cinayet başta olmak üzere bir çok ağır suçtan arandığı öğrenilen zanlı A.A., 2024 yılında 30 günlük vize ile adaya giriş yaptı.

Ülkede yaklaşık 2 yıldır, kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıkan zanlı A.A., Türkiye’den gelen yazı doğrultusunda tespit edilerek tutuklandı.

Karşılıklı İade anlaşma adı altında Türkiye Cumhuriyeti’nin zanlı A.A.’yı ‘Derhal’ istediğini belirten yazıyı yetkili makamlara ulaştırdı.

A.,A., iade işlemleri için dün tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Harun Ceylan, zanlının 20 Eylül tarihinde tutuklandığını söyledi.

922 GÜNDÜR KAÇAK

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 12 Mart 2024 tarihinde adaya 30 günlük vize ile giriş yaptığını, 922 gündür kaçak yaşam sürdüğünü ifade ederek iade işlemleri için 3 gün tutukluluk talebinde bulundu. Yargıç Mine G. Serden, zanlının iade işlemlerinin tamamlanıncaya kadar 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.