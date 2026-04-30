Girne’de önceki gün ihbar üzerine durdurulan zanlı Hüseyin Şensoy yönetimindeki kiralık araçta polis 2 gram kokain, zanlı Şensoy’un giydiği eşofman cebinde 1 gram hintkeneviri ele geçirdi.

Suç üstü tutuklanan zanlıdüb Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Adnan Kardeşler, zanlı Hüseyin Şensoy’un aynı gün evinde gerçekleşen aramada evin giriş kısmında, 5 adet içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan hap ele geçirildiğini kaydetti.

Soruşturmanın çok yeni başladığını ifade eden Kardeşler, zanlının 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, soruşturmanın yeni başladığına dikkati çekerek zanlının 1 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.