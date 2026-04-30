KKTC’ye turist statüsüyle giriş yapan Rus vatandaşı 45 yaşındaki Alexander Shimanchik, daha adaya adım attığı gün karıştığı olayla büyük paniğe neden oldu.

Girne’de önceki gün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, alkol tesiri altında olduğu belirtilen zanlı, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Nefes örneği vermeyi reddeden Shimanchik, yüksek sesle bağırarak çevrede korku ve panik yarattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Girne Adli Şube’de görevli polis memurları, zanlıyı kontrol altına almak isterken büyük bir arbede yaşandı. Zanlının agresif tavırları kısa sürede fiziki saldırıya dönüştü.

Zanlı Alexander Shimanchik, RHA 4163 plakalı polis aracını kullanan polis memuru isminin baş harfleri Z.Y.’nin boğazını iki eliyle sıkarak saldırdı.

Bu sırada müdahale etmeye çalışan polis memuru D.A.’ya da şiddet uygulayan zanlı, memurun ellerini sert şekilde çekerek parmağının kırılmasına neden oldu.

Güçlükle etkisiz hale getirilen zanlı, “vahim zarar”, “polisi darp ve görevinden men” ile “sarhoşluk” suçlarından tutuklanarak dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, olayın sadece kamu düzenini değil, doğrudan görev başındaki polislerin can güvenliğini de tehdit ettiğini vurguladı.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının Kuzey Kıbrıs’a henüz bir gün önce giriş yaptığını ve saatler sonra ciddi suçlara karışarak tutuklandığını belirtti.

Polis, olayın yaşandığı bölgede güvenlik kamerası kayıtlarının inceleneceğini ifade ederek soruşturmanın yeni başladığını ve zanlının serbest kalmasının sakıncalı olacağını söyledi.

Olayın vahametini dikkate alan Yargıç Mine G. Serden, zanlının soruşturma kapsamında 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.