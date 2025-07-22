Alithia gazetesi, 21 sığınmacının KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a geçerek siyasi sığınma başvurusunda bulunmak istediklerini, ancak Rum polisinin buna izin vermeyerek sığınmacıları “pushback” (bir devletin ya da güvenlik güçlerinin, sınırına gelen sığınmacıları veya mültecileri, iltica başvurusu yapma fırsatı tanımadan geri itmesi) için zorladığını ve aylardır ara bölgede, Birleşmiş Milletlerin (BM) tedarik ettiği çadırlarda kaldıklarını yazdı.

Gazete, AİHM’de bu yılın başında açılan davanın tutanaklarına göre, sığınmacıların gıda desteği olmadan tarlada aşırı sıcak koşullarda aylardır kalmaktan şikayetçi olduklarını ve bu koşullarda kalmalarının, “pushback” için zorlanmalarından kaynaklandığını kaydetti.

Habere göre Rum Göçmenlik ve Uluslararası Koruma Müsteşarı Nikolas Yoannidis ise, söz konusu iddiaları reddederek, sığınmacıların tıbbi tedavi ve gıda desteği aldıklarını; belgelerinin de mahkemede inceleneceğini, hükümetin strateji belirleyeceğini açıkladı.

Yoannidis, bu durumun Türkiye’nin yasadışı insan ticareti ağı oluşturmasından ve sığınmacıları KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a göndermesinden kaynaklandığını iddia etti.