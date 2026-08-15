Kıbrıs tarihinin en büyük hava facialarından biri olarak hafızalara kazınan Helios Airways’in 522 sefer sayılı uçuşunun Yunanistan’ın Grammatiko bölgesinde düşmesinin üzerinden 21 yıl geçti.

14 Ağustos 2005’te meydana gelen faciada, 22’si çocuk ve 6’sı mürettebat olmak üzere uçakta bulunan 121 kişi yaşamını yitirdi.

Larnaka Havalimanı’ndan 14 Ağustos 2005 sabahı havalanan uçak, Atina aktarmalı olarak Prag’a gidiyordu. Uçak saat 10.15’te Atina hava sahasına girdiğinde kontrol kulesiyle iletişim kurulamadı.

Uçaktan haber alınamaması üzerine saat 11.05’te iki F-16 savaş uçağı havalandı ve saat 11.18’de Helios uçağına ulaştı. F-16 pilotları, yardımcı pilotun bilincinin kapalı olduğunu, kaptan pilotun koltuğunda bulunmadığını ve oksijen maskelerinin devreye girdiğini tespit etti.

Daha sonra yapılan soruşturmalarda uçağın otomatik pilotta uçmaya devam ettiği belirlendi. Uçaktakilerin bilincini kaybettiği, kabin görevlisi Andreas Prodromou’nun ise uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı kaydedildi.

Uçak saat 12.05 sıralarında Atina yakınlarındaki Grammatiko’nun dağlık bölgesine düştü. Uçakta bulunan 121 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.