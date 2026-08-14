Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) dünya çapında genç istihdamı konusunda yaptığı araştırmanın yeni bir kriz yaşandığını ortaya koyduğu, Güney Kıbrıs’ta da gençlerin daha iyi iş ve maaş için yurtdışına göç ettiği belirtildi.

Politis “Gençlerimiz Dışarı Göçüyor” başlıklı haberinde, ILO raporunu değerlendiren Rum Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu PEO’nun “Kıbrıs Çalışma Enstitüsü” Müdürü Pavlos Kalosinatos’un Güney Kıbrıs’taki durumla ilgili değerlendirmesini aktardı.

Habere göre 15-24 yaş aralığındaki gençler arasındaki işsizlik 2024’e kadar düşüş eğilimi gösterdi, bu doğrultuda ekonomik kriz yaşanan 2013’te yüzde 39 olan genç işsizliği 2024’te yüzde 13’e geriledi. 2025’te ise 2024’e göre yüzde 0,5 yükseliş gözlemlendi.

Kalosinatos 2013-2014 döneminde genç işsiz oranında gözlemlenen büyük düşüşün istihdamın artmasından kaynaklanmadığını söyledi. 2013-2015 döneminde genel istihdam 140 bin kişi iken, 15-25 yaş grubunda istihdamın sadece bin 250 kişide kaldığını belirtti. Kalosinatos, genç işsiz oranındaki düşüşün, bu yaş grubunun genel nüfusa ve iş dinamiğine göre dramatik şekilde daralmasına bağlı olduğunu söyledi, şu rakamları verdi:

“2013’te 15-24 yaş grubundaki kişiler nüfusun yüzde 15,6’sını oluşturuyorken 2025’te bu oran yüzde 9,2’ye düştü. 15-24 yaş grubundaki gençler 2013’te iş dinamiğinin yüzde 10’unu oluştururken 2025’te yüzde 5,7’sini oluşturuyordu.”

10 yıllık süre içerisinde böyle bir daralmanın eğitim görenlerin artması ya da nüfus artış hızının düşmesi ile izah edilemeyeceğine dikkat çeken Kalosinatos, tek mantıklı yorumun, gençlerin yurtdışına göç etmesi olduğuna işaret etti.